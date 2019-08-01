Galatasaray Espor–1907 Fenerbahçe derbisinde rövanş zamanı

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda 2’nci derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe takımları 02 Ağustos 2019 Cuma günü saat 18:00’de karşı karşıya gelecek.

Takımların karşı karşıya geldiği ilk derbiyi 16-11 kazanan Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini aldı. İki takım daha önce ligde toplam 5 kez karşılaştı ve Galatasaray Espor 1 galibiyet alırken, diğer 4 maç berabere bitti. Maçın oyuncusu geçtiğimiz sezon 1907 Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon Galatasaray Espor’a transfer olan Cenk “CombatStaR” Erşahin oldu.

Liderlik için mücadele

Galatasaray Espor ligde lider konumda. Çıktığı 12 mücadelede 11 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 1907 Fenerbahçe ise ligin ikincisi. Çıktığı 11 mücadelenden 9 galibiyet, 2 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray Espor maçı kazanırsa büyük ölçüde ligi lider bitirmeyi garantileyecek. Eğer 1907 Fenerbahçe maçı 16-10 ve daha farklı kazanmayı başarırsa lider olacak. Eğer maç 16-12 ve daha az farkla biterse Galatasaray Espor, lider kalmaya devam edecek.

Türkiye’nin en güçlü Wolfteam takımları

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne olmaya devam ediyor. Ligin deneyimli takımları Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe, Crew Esports ve Team Turquality’ye bu yıl ilk kez Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports katıldı. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele edecek.

Her puan çok değerli

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, “Yine nefes kesen bir 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor karşılaşmasına tanık olacağımızı umuyorum. 1907 Fenerbahçe ligde 38 maçtır yenilmiyorken, bu seriyi Galatasaray Espor derbi mağlubiyeti ile bozdu. 1907 Fenerbahçe geçen karşılaşmanın rövanşını almak için mücadele ederken, Galatasaray Espor ise liderlik pozisyonunu korumaya çalışacak. Bu durumda maçlarda alınacak her puan çok değerli. Her iki takımın oyuncularına başarılar diliyorum. Keyifli ve ve heyecanlı bir maç izlemeyi diliyoruz” dedi.