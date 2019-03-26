Teşekkürler Filenin Aslanları!
CEV Kupası Finali’nde Trentino Itas’a sahasında iki set veren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, mücadeleyi altın sete taşıyamayınca, Avrupa 2.’si oldu.
Madalyası gümüş olsa da düşük bütçeyle Avrupa zirvesinin dibinden dönme başarısını gösteren Galatasaray alkışı hak etti.
Voleybol ‘da Avrupa’nın ikinci büyük kupası olan CEV Cup finalinde güçlü rakibi İtalyan temsilcisi Trentino Itas’ı zorlasa da ilk maçta deplasmanda 3-0 kaybetmenin getirdiği dezavantajı ortadan kaldıramadı. Filenin aslanları güçlü rakibi karşısında arkasına aldığı yaklaşık altı bin taraftarının desteğiyle 2-0 öne geçip büyük coşku ve umutla üçüncü sete girse de yorgunluk ve benchteki eksikliği nedeniyle önce maç 2-1”e geldi ardından 2-2 oldu ve kupa hayalleri soldu. Maç sonunda Galatasaray taraftarı oyuncuları tribüne çağırarak teselli etti.
Halen İtalya Erkekler Ligini ikinci olarak sürdüren Trentino Itas CEV Cup kupasını CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur’un elinden alırken TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da iki takıma madalyalarını takdim etti.
PROTOKOL ZENGİNLİĞİ
CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak, yönetici Yusuf Güney’in de protokolde izlediği maçı da sezon rekoru denebilecek altı bin taraftarın izlemesi sevinç yarattı.
ASLANLAR SİLKELEDİ AMA DEVİREMEDİ
İlk sette Galatasaray’ın kesin üstünlüğü vardı. Taraftar baskısıyla şaşkına dönen rakibini Selçuk, Olıver ve Antonov’un başarılı oyunuyla 25-22 yenerek 1-0 öne geçti.
İkinci sete Trentino iyi başlasa da Galatasaray Emin, Oliver ve Antonov’un sayılarıyla rakibinin maçı koparmasına izin vermedi. Galatasaray müthiş bir mücadele örneği göstererek seti 25-21 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı.
Üçüncü sette İtalyan ekibi etkiliydi. Önce farkı 11-18’e kadar açan Trentino Itas 16-25’le durumu 2-1 yaptı.
Galatasaray için son umut için şansı altın sete taşıma, İtalyanlar için kupayı kaldırma anlamı taşıyan dördüncü sete İtalyanlar iyi başladı ve farkı 3-13’e kadar açtı. Bu farkı sonuna kadar koruyan Trentino 15-25’le hedeflediği 2’nci setini aldı ve şampiyonluğunu garantileyerek formalite anlamı taşıyan beşinci seti de 5-15 alarak 3-2 ile kupanın sahibi oldu.
MADALYALAR ÜSTÜNDAĞ VE CENGİZ'DEN
Avrupa ikincisi olan temsilcimiz Galatasaray'a gümüş madalyalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz verdi.
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