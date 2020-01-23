MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray, Emre Taşdemir ayrılığını resmen duyurdu
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Emre Taşdemir ayrılığını resmen duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray, Emre Taşdemir ayrılığını resmen duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray, Emre Taşdemir ayrılığını resmen duyurdu

Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını resmen açıkladı!

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Kayserispor'un bu transfer için 600 bin TL ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı.

Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

Son Dakika | Galatasaray, Emre Taşdemir ayrılığını resmen duyurdu

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle