Son Dakika | Galatasaray, Emre Taşdemir ayrılığını resmen duyurdu

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Kayserispor'un bu transfer için 600 bin TL ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı.

Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!