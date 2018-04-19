Galatasaray elendi, onlar kazandı! Düne damga vuran 2 kupon!
Galatasaray, Akhisarspor'a 2-0 yenilerek elendi ama 2 Nesine.com kullanıcısı, tutturdukları kuponlarla düne damga vurdu!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
Dün gece 2 Nesine.com kullanıcısı efsane kuponlara imza attı!
Evgen Seleznov, 4. dakikada Akhisarspor'u öne geçirdiğinde herkes şoktaydı. 10 dakika sonrasında da Valencia deplasmanında Loic Remy, Getafe'yi öne geçiren golü attı.
Bir Nesine.com kullanıcısı 3 maçlık sürpriz kuponuyla 771,38 katı kazandı!
Dinamo Zagreb 20 şut çekti, 14 korner kullandı ama Osijek, 1 isabetli şutla 1-0 kazandı.
Akhisarspor devre bitmeden 2-0 öne geçince herkes iyice şaşırmıştı.
Bir diğer Nesine.com kullanıcısı ise 4 maçlık sürpriz kuponuyla 708,75 katı kazandı!
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