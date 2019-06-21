Galatasaray Dursun Özbek'e karşı dava açıyor
Galatasaray Kulübü, alacakları dolayısıyla kulübü icraya veren eski başkanlardan Dursun Özbek hakkında karşı dava açmaya hazırlanıyor.
Ve Galatasaray Kulübü de, Dursun Özbek'e karşı dava açacak!
13.6 milyon euroluk alacağı için icra takibi başlatan Dursun Özbek'e karşı, Galatasaray Kulübü de mahkemeye başvurma kararı aldı.
Bunun nedeni ise, Denetleme Kurulu raporlarına göre Dursun Özbek'in alacağı olarak iddia ettiği senetlerin hükümsüz olduğu ve geçerliliğinin olmadığı belirtildi.
Galatasaray kulübü, bu yüzden hukuki yollara başvuracak.
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