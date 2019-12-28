Galatasaray, Dursun Özbek ile anlaştı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | 20 milyon euroluk alacağı nedeniyle kulüp mallarına haciz koyan ve banka hesaplarına da bloke koyduran eski başkan Dursun Özbek ile Galatasaray yönetimi anlaşmaya vardı.

Cuma gecesi saat 02:30'a kadar süren görüşmede taraflar el sıkıştı.

Galatasaray kulübü ve ödemeleri adına büyük önem taşıyan zirveye sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve eski başkan Dursun Özbek ile avukatları katıldı.

2.Başkan Abdurrahim Albayrak ise bu önemli gelişme sonrasında dün gece sosyal medya hesabından 'Yorgunluk çorbası' mesajıyla bu paylaşımı yaptı.