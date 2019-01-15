Galatasaray, Dukla Liberec'e set vermedi
2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 8'li Finaller Turu rövanş maçında kendi sahasında Çekya'nın Dukla Liberec takımını 3-0 mağlup etti.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Frankie Tanta (Malta), Ivan Chumak (Slovenya)
GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L), Onurcan (L)
LIBEREC: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely, Kopacek (L) (Pietruczuk, Kunc (L), Srb, Leikep, Spravka)
SETLER: 25-15, 25-21, 25-19
SÜRE: 65 dakika (20, 23, 22)
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-15, 25-21 ve 25-19'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası'nda adını 4'lü Finaller Turu'na yazdırdı.
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