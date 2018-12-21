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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray Dorukhan'ı beğenmemiş! Fatih Terim...

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Galatasaray Dorukhan'ı beğenmemiş! Fatih Terim...

Sezon başında Fatih Terim’in de takip ettiği genç oyuncu için scout ekibi ‘Galatasaray’da oynayacak düzeyde değil’ yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ta son dönemde yıldızı parlayan Dorukhan Toköz’ün sezon başında Florya’nın kapısından döndüğü belirtildi. Bilindiği gibi, 2017-18 sezonunun bitiminin ardından Dorukhan Toköz’ün Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdi ve genç oyuncu bonservisini eline aldı.

BEŞİKTAŞ HEMEN KAPTI

Fatih Terim’in milli takımlardan takip ettiği ve sıcak baktığı 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray’ın gündemine geldi. Ancak Galatasaray Kulübü’nde scout ekibi Dorukhan Toköz için “Kulübümüzde oynayacak ve seviyede değil” raporu verdi. Bu rapor üzerine 22 yaşındaki oyuncunun transferinden vazgeçildi. Dorukhan kısa bir süre sonra Beşiktaş’a önerildi ve sadece 300 bin Euro garanti ücrete imza attı.

GÖÇEK 3 HAFTA SONRA SAHADA

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), 13. haftada oynanan G.Saray-Konya maçındaki yönetimini yetersiz bulduğu ve ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlenmeye çektiğini açıkladığı Hüseyin Göçek’e üç hafta sonra görev verdi. G.Saray ve Kulüpler Birliği arasında krize de neden olan Göçek, bu hafta BB Erzurum-Kayseri maçını yönetecek. MHK, Göçek’le birlikte dinlenmeye aldığı Halis Özkahya’ya ise görev vermedi.

Ryan Babel takımla birlikte çalıştıBeşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma katılmadı. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.
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