Yener İnce, milli takımlara giden oyuncuların sorunsuz olarak kadroya katıldığını belirtirken “Milli takımlardan çok büyük bir sakatlıkla dönen olmadı. Ufak tefek darbeye ve zorlanmaya bağlı sıkıntıları olan oyuncularımız var. Milli takımlarda oyuncular aynı şekilde idman yapmadıkları, sürekli aynı idmanı almadıkları için durumları buraya gelince bir miktar yeniden yapılandırıyoruz. Ama önceki günkü idmana Tolga Ciğerci hariç tüm takım çıktı. Gayet güzel bir idman yapıldı. Ufak tefek olan bütün sıkıntıları da giderdik” dedi.

Uzun yolculuklar sonrası takıma katılan oyuncuların durumu ve uygulanan program ile ilgili bilgileri de paylaşan Yener İnce, “Muslera çok uzun yoldan geldi. Onu mümkün olduğunca, elimizden geldiğince rahatlatmaya çalışıyoruz. Kaleci antrenörlerimizle konuşup jet-lag olmasından dolayı uykusu ve diğer konular ile ilgili olarak özel tedbir almaya çalışıyoruz. Ama tabii çok zor. Büyük fedakarlıkla oynamış oluyor. Elimizden geldiğince onu maça hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii her oyuncumuz birbirinden farklı uzun uçuşlar yaparak geliyor. Afrikalı oyuncularımız da benzer şekilde direkt gelemeyebiliyorlar. Ama her milli takım arası bize de tecrübe oluyor. Her milli takım arasından sonrasını biz de yoğun bakım gibi geçiriyoruz. Çok şükür Konya maçı öncesi herhalde bir sıkıntı yaşamayacağız” şeklinde konuştu.

Tolga Ciğerci’nin sakatlığı ile ilgili tedavinin de planlanan şekilde gittiğini belirten Yener İnce, bu konuyla ilgili olarak ise “Bizim ‘ağırlıksız ortam koşusu’ dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor. Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konya maçı için teknik ekiple de görüşeceğiz. Onların da fikrini alacağız. Bu maçtan ziyade daha önce de belirttiğimiz gibi bir sonraki mücadele için hazırlamaya çalışıyoruz onu. Öngördüğümüz program aynen devam ediyor. Ama durumu iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.