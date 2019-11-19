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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.11.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta'dan müthiş geri dönüş

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Galatasaray Doğa Sigorta'dan müthiş geri dönüş

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında İspanya'nın Unicaja Malaga ekibini 16 sayı geriye düştüğü maçta 91-80 yendi.

Sarı-kırmızılı takım grupta 5. galibiyetini elde ederken, Unicaja Malaga 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Jones ve Moore ile bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikada 9-5 öne geçti. Sert savunmayla sarı-kırmızılı takımı hücumda durduran Unicaja Malaga, yakaladığı 17-0'lık seriyle 9. dakikada skoru 9-22 yaptı. Konuk takım, ilk periyodu 24-12 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Unicaja Malaga, 15. dakikada farkı 16 sayıya (20-36) çıkardı. Whittington ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, daha sonra üst üste bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 5 sayı (34-39) geride gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, bulduğu 11-2'lik seriyle 26. dakikada 45-41 öne geçti. Oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-kırmızılı takım, özellikle dış atışlarda Whittington ve Harrison ile ürettiği basketlerle son çeyreğe 20 sayı (67-47) farkla önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Unicaja Malaga, Fernandez, Adams ve Waczynski ile dış atışlardan sayı buldu ve 34. dakikada farkı 9'a (73-64) indirdi. Kalan sürede kontrollü oynayarak rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, müsabakadan 91-80 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı futbolcular Jimmy Durmaz ve Ryan Donk da maçı salonda takip etti.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Petri Mantyla (Finlandiya), Anne Panther (Almanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)
Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 13, Harrison 16, Göksenin Köksal 2, Moore 6, Ege Arar 10, Whittington 18, Auguste 5, Can Korkmaz 2, Yiğit Arslan 8, Webster 11
Unicaja Malaga: Adams 16, Toupane 9, Thompson 6, Waczynski 17, Elegar 6, Fernandez 8, Suarez 4, Gerun 3, Ejim 6, Diaz 3, Avramovic 2
1. Periyot: 12-24
Devre: 34-39
3. Periyot: 67-47

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Galatasaray Doğa Sigortadan müthiş geri dönüş

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