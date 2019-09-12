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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
12.09.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta'dan iki transfer birden

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Galatasaray Doğa Sigorta'dan iki transfer birden

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta, ABD'li oyuncular Lazeric Jones ve Ben Moore'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Pınar Karşıyaka ve Sakarya BB formalarını da giyen Lazeric Jones  ile NBA'den Ben Moore 'u kadrosuna kattı. 

Sarı-kırmızılı ekip transferde daha önce Yiğit Arslan ve Greg Whittington'ı transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon Fransa ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Jones, 27 maçta forma giyerken 8.0 sayı, 1.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ben Moore'un sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncumuz Marko Arapovic’in boşluğunu doldurmak için transfer edildiği ifade edildi. 

Forvet/pivot pozisyonlarında forma giyen Moore, kolej kariyerini SMU’da tamamladı. 2017-2018 sezonunda ilk profesyonel kontratını NBA takımlarından Indiana Pacers ile imzaladı. Pacers’ın G-League takımı olan Fort Wayne Mad Ants ile birlikte 43 maça çıktı ve 11.7 sayı, 6.4 ribaund, 1.9 asist ve 1 top çalma istatistikleri yakaladı. 2018-19 sezonunu San Antonio Spurs’ün G-League ekibi olan Austin Spurs ile geçirdi. Çıktığı 43 maçta 12.2 sayı, 8.9 ribaund, 2 asist ve 1.3 top çalma istatistikleri yakaladı.

Ben Moore kariyerinde ilk kez bu sezon ABD dışında bir takımda forma giyecek.

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