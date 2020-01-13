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GeriBasketbol Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 19:35,Son Güncelleme:/

Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak

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Galatasaray Doğa Sigorta'da Yiğit Arslan bir ay parkelerden uzak kalacak

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Yiğit Arslan bir ay formasından uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom ile oynanan maçta sakatlanan Yiğit Arslan'ın sağ diz iç yan bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

Tedavisine başlanan Yiğit Arslan'ın dört hafta parkelerden uzak kalacağı aktarıldı. 

 

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