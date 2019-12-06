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Basketbol
AA
06.12.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones şoku! 2 ay yok...

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Galatasaray Doğa Sigorta'da Lazeric Jones şoku! 2 ay yok...

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlanan Lazeric Jones'un 2 ay oynayamayacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sol dizinden sakatlanan 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun gerçekleştirilen ileri tetkiklerinde iç menisküs yırtığı tespit edildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz sol dizinden bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Bu sürecin yaklaşık olarak 8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Lazeric Jones, ING Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 10 haftada 5 maçta forma giydi, 6,4 sayı, 4,2 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. ABD'li basketbolcu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise süre aldığı 6 maçta 7 sayı, 4,2 asist, 2,3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

 

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Galatasaray Doğa Sigortada Lazeric Jones şoku 2 ay yok...

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