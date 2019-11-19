Galatasaray Doğa Sigorta Unicaja Malaga basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga'yı sahasında konuk edecek. Bu akşam oynanacak müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Doğa Sigorta Unicaja Malaga maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Doğa Sigorta Unicaja Malaga maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp, 3'ünü kaybeden Galatasaray Doğa Sigorta grupta averajla ikinci sırada yer alıyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Unicaja Malaga ise 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle