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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.10.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta son nefeste kazandı!

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Galatasaray Doğa Sigorta son nefeste kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 68-67 mağlup etti.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 20, Davis JR 6, Hrovat 9, Aldridge 5, Zanna 12, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 14, Ali Ulaş Peker, Burak Eşlik 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 11, Whittington 8, Harrison 21, Auguste 3, Göksenin Köksal 2, Hasan Emir Gökalp 3, Yiğit Arslan 2, Can Korkmaz 9, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Moore 7

1. Periyot: 18-18
Devre: 31-35
3. Periyot: 54-52

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6-5 önde geçti. Kalan bölümde kıyasıya çekişme yaşandı. Konuk takımın pota altından Whittington, Göksenin Köksal ile bulduğu sayılara ev sahibi Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Zanna, Crawford ve Burak Eşlik'le karşılık verdi. İlk çeyrek, 18-18 tamamlandı.

İkinci periyoda Galatasaray Doğa Sigorta iyi başladı ve 13. dakikayı 22-18 üstün geçti. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Erdi Gülaslan, Hrovat ile Zanna ile skor üretse de sarı-kırmızılı ekip, Harrison, Moore, Ege Arar ve Can Korkmaz'ın sayılarıyla soyunma odasına 35-31 önde gitti.

İkinci yarıya Hrovat ve Crawford'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 23. dakikada 38-35 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği dakikalarda Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Whittington'la pota altından skor üretti. Periyodun kalan bölümünde Crawford ve Aldridge ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi ekip, final çeyreğine 54-52 önde girdi.

Son periyoda savunmada iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, pota altından bulduğu sayılarla 33. dakikada skoru eşitledi: 56-56. Büyük çekişmenin yaşandığı ve üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son bölümde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un Erdi Gülaslan ve Davis JR'yle ürettiği sayılara Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison, Can Korkmaz, Moore ve Webster ile karşılık verdi. Bitime 17 saniye kala Webster'ın sayılarıyla öne geçen sarı-kırmızılı ekip, Davis JR ile son hücumdan boş dönen rakibi karşısında sahadan 68-67 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Galatasaray Doğa Sigorta'da 21 sayıyla oynayan Harrison oldu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da ise Crawford 20 sayı üretti. 

Galatasaray Doğa Sigorta son nefeste kazandı

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