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Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ deplasmanında! ULEB Avrupa Kupası...
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 9. haftasında yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grubundaki 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci sırada bulunuyor.
Rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen Buducnost VOLI ise son sırada yer alıyor.
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