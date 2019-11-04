Galatasaray Doğa Sigorta Dolomiti Energia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek. Bu maça kısa bir süre kala, maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Doğa Sigorta Dolomiti Energia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
ULEB Avrupa Kupası'nda heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. D Grubu'nun kritik maçında Galatasaray Doğa Sigorta ve Dolomiti Energia karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Doğa Sigorta Dolomiti Energia maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında 5 Kasım Salı günü İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 5 maçta 4 galibiyet elde ederken, 1 de mağlubiyet yaşadı ve lider Unicaja Malaga'nın ardından averajla ikinci sırada yer aldı.
Geride kalan 5 maçının 2'sini kazanıp, 3'ünde mağlup olan İtalyan ekibi ise 6 takımlı grupta 5. sırada bulunuyor.
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