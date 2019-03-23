Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan: 93-87
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-87 mağlup etti.
Galatasaray bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetine imza atarken, Beşiktaş 10. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
1. Periyot: 20-22 (Beşiktaş Sompo Japan)
2. Periyot: 47-37 (Galatasaray Doğa Sigorta)
3. Periyot: 70-62 (Galatasaray Doğa Sigorta)
Maç Sonucu: 93-87 (Galatasaray Doğa Sigorta)
İLK 5'LER
Galatasaray Doğa Sigorta: Tai Webster, Aaron Harrison, Caner Erdeniz, Nigel Hayes, Zach Auguste.
Beşiktaş Sompo Japan: Phil Pressey, Kyle Gibson, Erkan Veyseloğlu, Burak Can Yıldızlı, Ivan Buda.
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