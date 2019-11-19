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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.11.2019 - 23:20, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı"

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Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı"

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası'nda İspanya'nın Unicaja Malaga ekibini 91-80 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Performanslarından dolayı oyuncularını tebrik eden başantrenör, "Oyuncularımız inanılmaz bir iş çıkardı. 16 sayıdan geri dönmek kolay iş değil. Bunu başardık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Müsabakanın ilk yarısında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirten Erdoğan, "İkinci yarıda baskıyı arttırdık ve onların hata yapmasını sağladık. Bu da maçın dönmesindeki önemli etkenlerden biriydi. Hem Türkiye ligi hem de Avrupa çok zor. Bu seviyede her oyuncunun konsantrasyon sağlaması lazım. En büyük problemimiz konsantrasyon." diye konuştu.

Unicaja Malaga Başantrenörü Luis Casimiro ise değerlendirmesinde, "Maçın ilk 15 dakikasını harika oynadık. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Ancak ikinci çeyreğin son 5 dakikasında Galatasaray'ın farkı kapatmasına izin verdik. Galatasaray üçüncü çeyrekte inanılmaz bir basketbol oynadı. Her açıdan sahanın hakimiydiler. Sonunda da kazandılar." ifadelerini kullandı. 

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