Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya deplasmanında
Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'ndaki mücadele, Almanya'nın Oldenburg kentinde TSİ 22.00'de başlayacak
Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets'e konuk olacak.
Oldenburg şehrindeki Kleine EWE Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, haftaya 2. sırada girdi. İstanbul'daki ilk maçta rakibini 92-79 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Almanya'dan da galibiyetle dönmesi durumunda son 16 turuna kalma adına önemli bir adım atacak.
EWE Baskets'in ise grupta üçer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
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