MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray Doğa Sigorta 92-73 Asseco Arka
GeriBasketbol Galatasaray Doğa Sigorta 92-73 Asseco Arka
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
18.12.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta 92-73 Asseco Arka

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Doğa Sigorta 92-73 Asseco Arka

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. ve son hafta maçında Polonya temsilcisi Asseco Arka'yı 92-73 yendi.

Daha önce son 16 turuna yükselmeyi garantileyen sarı-kırmızılılar, grubundaki 6. galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 29-16 önde kaptan Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına da 56-33 üstün gitti.

Final periyoduna 74-52 önde giren sarı-kırmızılılar, parkeden 92-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, grubu ikinci sırada tamamladı ve G Grubu'nda son 16 tur mücadelesi yapmaya hak kazandı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle