Galatasaray Doğa Sigorta 4 oyuncunun opsiyonunu kullandı
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı dört oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon haklarını kullandı.
Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra play-off yarı finaline yükselen kadrosunu korumak adına çalışmalarını sürdüren takımımızda Hırvat oyuncumuz Marko Arapovic ve yerli oyuncularımız Can Korkmaz, Caner Erdeniz ve Ayberk Olmaz’ın sözleşmelerindeki opsiyon hakları kullanıldı ve gelecek sezon öncesi oyuncularımız takımda kaldı. Yerli oyuncularımızdan Ege Arar ve Emir Gökalp’in sözleşmeleri ise kulübümüzle devam etmekte.
Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Erol Can Çinko ise takımımızdan ayrıldı. Galatasaray Doğa Sigorta’da yerli ve yabancı transfer çalışmaları devam ediyor."
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