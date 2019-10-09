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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 yaptı!

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Galatasaray Doğa Sigorta 2'de 2 yaptı!

EuroCup D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Almanya ekiplerinden Ewe Baskets Oldenburg'u 92-79 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Galatsaray Doğa Sigorta oyuncusu Zach Auguste oldu.
Sarı-kırmızılılar, EuroCup D Grubu'ndaki bir sonraki maçını 15 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile deplasmanda oynayacak.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Carlos Peruga, Saulius Racys, Artem Lavrukhin
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jones 13, Harrison 17, Göksenin Köksal 9, Moore 13, Auguste 18, Whittington 9, Yiğit Arslan 11, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp
EWE BASKETS: Hobbs 11, Tadda, Paulding 17, Schwethelm 6, Mahalbasic 16, Blakes 16, Sears 4, McClain 2, Amaize 3, Boothe 4, Kessen
1'İNCİ PERİYOT: 13-24
DEVRE: 41-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56

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