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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.10.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko basket maçı ile potada derbi heyecanı yaşanacak. İNG Basketbol Ligi'nde henüz mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe Beko, 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

Galatasaray Doğa Sigorta Fenerbahçe Beko basket maçı için geri sayım başladı. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray Doğa karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY DOĞA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İNG Basketbol Ligi'nin 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 15.15'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu Tivibu Spor 2 olacak. 

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmaya Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Emin Moğulkoç ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Liginde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 7'nci sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar oynadığı maçlarda 4'te 4 yaparak averajla Pınar Karşıyakanın ardından 2'inci sırada bulunuyor.

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