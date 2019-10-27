Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko basket maçı ile potada derbi heyecanı yaşanacak. İNG Basketbol Ligi'nde henüz mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe Beko, 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler
Galatasaray Doğa Sigorta Fenerbahçe Beko basket maçı için geri sayım başladı. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray Doğa karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Galatasaray Doğa Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY DOĞA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İNG Basketbol Ligi'nin 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 15.15'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu Tivibu Spor 2 olacak.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmaya Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Emin Moğulkoç ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek.
Galatasaray Doğa Sigorta, 4 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Liginde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 7'nci sırada yer alırken, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar oynadığı maçlarda 4'te 4 yaparak averajla Pınar Karşıyakanın ardından 2'inci sırada bulunuyor.
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