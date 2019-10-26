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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Galatasaray, Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti! Tazminat...

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Galatasaray, Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti! Tazminat...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim hakkında kullandığı 'sicili bozuk' ifadesinin ardından harekete geçen Galatasaray, Koç Holding'e ait Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti. Bu fesih için yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödeyecek olan sarı kırmızılılar, Do&Co İkram Hizmetleri ile de masaya oturdu.

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilimin ardından Türk Telekom Stadı'nda hizmet veren Koç Holding'e ait Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetti.

Fesihnameyi firmaya göndererek ayrılığı resmileştiren sarı kırmızılı kulüp, söz konusu fesih için yaklaşık 200 bin dolar tazminat ödeyecek. Divan Restaurant, stadyumdaki tüm envanterini önümüzdeki hafta toparlayarak alanı boşaltacak.

YERİNE HANGİ ŞİRKET GEÇECEK?

Galatasaray yönetimi, Divan Restauran ile yolların ayrılmasının ardından doğan boşluğu Do&Co İkram Hizmetleri ile doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda Do&Co ile masaya oturan sarı kırmızılılar, yeni firmayla imzalanacak sözleşmenin detaylarını şekillendiriyor.

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NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı “Sicili bozuk” ifadesi ipleri koparan nokta olmuştu.

Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç’un sahibi olduğu Divan Restaurant’tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek olmuştu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçmişti.

 

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