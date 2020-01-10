MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak
GeriFutbol Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, yarın olağanüstü ve olağan olmak üzere iki toplantı yapacak.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantılardan olağanüstü oturum saat 10.00'da başlayacak.

Bu toplantıda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu'nun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni üyeleri bilgilendirecek.

2019 yılında uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış sporculara, antrenör ve yöneticilere divan başarı beratı ve madalyası verilecek. Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 231 kişiye berat takdim edilecek.

Kurul üyeleri, aynı salonda saat 13.30'da bu kez olağan toplantıda bir araya gelecek.

Divan Kurulu'nun olağan toplantısında, 05.08.2019'da imzalanan ve 04.12.2019'daki tadil ile 30.12.2019 itibarıyla ön koşulları yerine getirilerek yürürlüğe giren yapılandırma sözleşmesinin son durumu görüşülecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle