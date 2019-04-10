Galatasaray Divan Kurulu toplantısında gerginlik
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nda eski 2.Başkan Hamdi Yasaman'ın sözleri ve yönetime karşı ithamları üzerine tansiyon yükseldi.
Toplantıda söz alan Hadi Yasaman 'ultrAslan'dan destek alırsanız, yönetimsel olarak bu bizi rahatsız eder. Böyle bir durumda ibra edilmezsiniz. Kulübe kayyum atanacak. Sunulan maddi faaliyet raporunda makyajlama yaptınız kar falan yok' dedi.
Yasaman'ın bu iddiaları üzerine söz alan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, " Böyle bir durum yok.
Bir hukukçuya yakışmayan lafları duyduk. Mahkeme, mali yönden kusuru bulunmayan yönetime idari açıdan ibrasızlık geçersizdir diyor. Hamdi Bey bunu bilmiyor gibi konuşuyor. Mahkemeler zaten açıkça idari ibrasızlığın hukuka aykırı olduğunu görüyor. Bir hukukçu bunları söyleyemez. Ben yarın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.
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