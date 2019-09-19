Galatasaray Divan Kurulu toplanıyor
Galatasaray, Olağan Üstü Divan Kurulu, Emlak Konut ile ilgili yaşanan gelişmelerden ötürü olağanüstü toplanıyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:
Galatasaray Spor Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de Gayrettepe Dedeman Otel’de basına kapalı olarak gerçekleşecektir. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun toplantı ile ilgili duyurusu şöyle:
Değerli Üyemiz;
Kulüp Tüzüğünün 101/5 maddesi uyarınca, yeterli sayıda (yirminin üzerinde) Divan Üyemizin yazılı talebiyle, Divan Kurulumuz, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de Gayrettepe Dedeman Otel’de, basına kapalı olarak, olağanüstü toplanacaktır.
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