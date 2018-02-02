Galatasaray disipline sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, sarı-kırmızılıların Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün 01.02.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
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