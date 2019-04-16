Galatasaray derbide yanlış oynadı

“Belhanda ve Feghouli’nin çıkması sarı kırmızılıların yaratıcılık anlamında geriye gitmesine neden oldu. Oyunu kenarlara açıp orta yaparak gol aramak yanlış bir stratejiydi. Topu hızlı dolaştırıp boşluklar bulmak daha akılcı olurdu.”

1- G.Saray, 10 kişi kalan F.Bahçe karşısında öne geçse de Kadıköy’deki gelenek sürdü. Bu gelenek/lanet konusunda ne düşünüyorsunuz?

2- Derbi maçta iki teknik direktörün kadro, oyun planı ve değişikliklerini göz önüne alırsanız, sonucu kim olumlu veya olumsuz etkiledi?

3- Terim ve Albayrak, 1-1’lik sonucu hakeme bağladı. Albayrak, “Çok şey biliyorum” şeklinde acayip bir açıklama yaptı. Lig manipüle mi ediliyor?

4- F.Bahçe-G.Saray derbisinden çıkan sonuçla birlikte düşünürsek, lig Beşiktaş ve Başakşehir için nasıl şekillendi? “Birinci ve ikinci oldular” der misiniz?

5- Abdullah Avcı’ya Beşiktaş iddiası soruldu. Avcı yalanlamadı, sadece “Biz son 6 maça konsantre olduk” dedi. Ne dersiniz, Avcı gelecek sezon Beşiktaş’ta mı?

6- Fenerbahçe efsanesi Can Bartu’yu kaybettik. Çok şey söylendi, yazıldı çizildi. Biz de tarihe notumuzu düşelim; Can Bartu için neler söyleyeceksiniz?

Mehmet Arslan: 10 kişi kalmış F.Bahçe karşısında bir teknik adamın hakem hatasına sığınması normal mi?

Güntekin Onay: ‘VAR’a rağmen sancılı bir sezon geçiriyoruz ama ligin manipüle edilmesi söz konusu olamaz.

Uğur Meleke: Terim’in stoper tercihi tamam. Ama orta sahada geçen haftaki ayarlarıyla oynamamalıydı.

Fuat Akdağ: Avcı, sözleşme yeniledi ama gelecek teklife göre kulübünden anlayış bekleyecektir.

GÜNTEKİN ONAY:

BU 19 YILI FUTBOLLA iZAH EDEMEZSiNiZ

1- MAÇIN seyrine bakınca beraberlik sürpriz oldu. F.Bahçe’nin 60 dakika 10 kişi oynayıp 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği bulması G.Saray penceresinden bakınca ciddi bir hayal kırıklığı. Hem 20 yıllık galibiyet hasreti, hem de Başakşehir’in kaybettiği haftada eline geçen bu fırsatı değerlendiremeyip zirve yarışında avantajı kaçırmış olması G.Saray için büyük kayıp. Bu kadar uzun süredir kazanamanın da tek bir açıklaması var: psikolojik. Kadrolar, teknik adamlar, mevsimler, yıllar değişti. G.Saray hiçbir koşulda kazanamadı. Bu 19 yılı futbolla izah edemezsiniz.

YANAL, JAILSON’LA DiRENCi ARTIRDI

2- DEĞİŞİKLİKLERİN G.Saray’a olumlu bir etkisi olmadı. Belhanda ve Feghouli’nin çıkması sarı kırmızılıların yaratıcılık anlamında geriye gitmesine neden oldu. Bence oyunu kenarlara açıp orta yaparak gol aramak yanlış bir stratejiydi. Topu hızlı dolaştırıp Mariano’nun pozisyonunda olduğu gibi oyunun yönünü değiştirip boşlukları bulmak daha akılcı olurdu. G.Saray yanlış oynadı. Yanal da Tolgay değişikliğinde geç kalsa da Jailson’u oyuna alarak takım direncini artırdı. 10 kişi oynayan F.Bahçe bundan daha fazlasını yapamazdı.

BiR BiLDiĞi VARSA AÇIKLASIN

3- G.SARAY cephesinin dünkü serzenişleri haklı. Özellikle VAR uygulaması varken skora etki eden hakem hatalarını kabul etmek mümkün değil. Ancak sadece kendi penceresinden pozisyonları değerlendirmek de yanlış. Hatalar az değil. VAR’a rağmen sancılı bir sezon geçiriyoruz ama ligin manipüle edilmesi de söz konusu olamaz. Abdürrahim Bey’in bir bildiği varsa en doğru olan bunu kamuoyuyla paylaşması olacaktır. Aksi halde bu tarz açıklamalar suyu bulandırmaktan öteye gitmez.

DEĞiŞiMiN NEDENi OYUNCU TERCiHLERi

4- HEM fiziksel hem de taktiksel açıdan yoğunluğu yüksek doyurucu bir maç izledik. Bu Beşiktaş’ı izleyince “Bu takım nasıl liderin 8 puan gerisinde?” sorusunu sanıyorum herkes sormuştur. İçeride 4 puan yitirilen Erzurum ve F.Bahçe maçları, ligin ilk yarısının son haftalarında şu an hiç süre almayan ama Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında görev alan bazı oyuncu tercihleri bu sorunun cevabını veriyor. Başakşehir’e gelince, ciddi bir avantajı var ancak Beşiktaş karşısında 2’nci devreki olumsuz görüntü geleceğe nasıl yansıyacak? Rize ve Göztepe maçları bu sorunun yanıtını verecek.

DEDiKODULAR EN ÇOK AVCI’YI ÜZÜYOR

5- ÇEŞİTLİ dedikodular dolaşsa da ortada somut birşey yok. Abdullah Avcı tarihi bir başarıya odaklanmış durumda ve bu dedikodular en çok kendisini rahatsız ediyordur. Böyle bir dönemde bunların yazılıp çizilmesini hangi teknik adam, hangi kulüp söz konusu olursa olsun doğru bulmuyorum.

SÖZÜNÜ SAKINMAYAN BiR EFSANEYDi

6- CAN ağabey gerçek bir efsaneydi. Şahsına münhasır bir karakterdi. Çok janti bir beyefendiydi. Kendisiyle 1 yıl program yapma onurunu da yaşadım. Kolay beğenmezdi. Sözünü sakınmazdı. F.Bahçe bu ülkede bu kadar büyük bir kulüp ise bunda payı olan en önemli birkaç kişiden biridir.

UĞUR MELEKE:

KADIKÖY’DEKi GELENEK LANET DEĞiL MATEMATiK!

1- FUTBOL 3 ihtimalli... Fenerbahçe’nin bir maçı kaybetmeme ihtimali 2/3... 19 yıl üst üste kaybetmeme ihtimali 2/3 üzeri 19... Yani tam olarak 524288/1162261467... Yani yaklaşık 2 binde 1... Hayatta bunlar var; lanet değil, matematik bu. Terim’le Yanal’ın açıklamalarındansa ben memnuniyet duydum. İkisi de spor adamı nezaketi içinde konuşmuşlar, başarılı oldukları alanları öne çıkarmaya çalışmışlar. Bu işin esas aktörleri onlar; futbolcular, antrenörler, hakemler. Onlar hep konuşsun, kalan herkes sussun lütfen.

TERiM ORTA SAHADA HATA YAPTI

2- TERİM’in 2 seçimi vardı: Biri stoperde, biri orta sahada. Stoper tercihine denecek bir şey yok. Ama orta sahada geçen haftaki ayarlarıyla oynamamalıydı. Emre Akbaba’nın Malatya maçında ikinci santrfor gibi pozisyon alması, her hücumda ceza alanına adım atması Diagne’yi de rahatlatmıştı. Yanal’ın tercihleriyse bence daha isabetliydi. Formsuz Isla’yı kesmesi, Eljif’in enerjisinden faydalanması, Dirar’ı sağ bek başlatması, Hasan atılınca Moses’ı geriye çekmesi. Hepsi doğru hamleler.

MADEM BiR ŞEYLER BiLiYORSUN, SÖYLE

3- HAYATIM boyunca herhangi bir takım lehine sistematik olarak hata yapıldığına inanmadım. Zaten böyle bir şey bilsem söylerim. Terim teknik direktördür, dünyanın her yerinde teknik adamlar hakem kararları hakkında konuşur, doğal. G.Saray yöneticisine gelince... Madem bir şeyler biliyor, keşke söylese ya! Ben de kendisine soruyorum öyleyse: Bu ülkede bir takımı şampiyon yapabilme kudreti kimde var? Kimi kast ediyorsanız açıklarsanız, kamu da aydınlanmış olur böylece. Özsoy’un da, Albayrak’ın da konuşmaları son derece yersiz bence.

LJAJIC VE KAGAWA KALMALI

4- BAŞAKŞEHİR bitime 6 hafta kala 5 puan önde. Yani 6 maçta 5, hatta belki 4 galibiyet hedefe götürecek. Evet, yara aldılar ama ufak sıyrık boyutunda... Beşiktaş’sa büyük bir eşik atladı ve Devler Ligi yarışına girdi kesinlikle. Hem Başakşehir travmasını tarihe gömdüler; hem de Karius, Gökhan, Dorukhan, Atiba, Burak derken neredeyse takımın yarısı performanslarının zirvesine çıktı. Ljajic ve Kagawa’nın bonservisini alırlarsa, gelecek sezon Avrupa’da iş yapabilecek bir takım bu.

AVCI iLE DOKU UYUŞMAZLIĞI YAŞANIR

5- BENCE Avcı ve Başakşehir, bir tür mükemmel evlilik. Gelecek sezon bence yüksek maaşlı-yaşlı futbolcuları bir tık azaltıp transferde yeni Cengizler, yeni İrfanlar’a yönelirlerse önlerine yeni hedefler koyabilirler. Bir de Beşiktaş tribünlerinin Abdullah Avcı sevgisini(!) biliyoruz. Bence bir doku uyuşmazlığı yaşanır orada.

KOÇ VE CENGiZ’i AFFETMEYECEĞiM

6- CAN Bartu da bir derbi arifesinde, bir bahar günü, büyük bir dostluk fırsatı bırakarak göçtü ebediyete. Pekâla iki kaptan, Can ve Metin abilerine öykünerek forma değişebilirlerdi. Yapmadılar. Ali Koç ve Mustafa Cengiz’i bu tarihi sahneye önayak olmadıkları için asla affetmeyeceğim.

MEHMET ARSLAN:

NE FUTBOL NE DE TAKTiK VARDI

1- NE laneti Kenan Allah aşkına oynanan futbola bir bak. Türkiye’nin en güzide, en büyük iki kulübü Türkiye’nin en güzel derbisine çıkıyor; sahada ne güzel bir hareket ne estetik bir vuruş ne de futbol kalitesi var. Derbiye dair konuşulacak ne varsa kulübedekiler ve sahadakiler değil, saha dışındaki bizler üretiyoruz. Çünkü sahada futbol yok, sahada taktik yok, sahada teknik yok. Bütün bunlar olmayınca da yine her zamanki geleneğimize dönüyoruz... ‘Efendim hakem şunu verseydi, hakem bunu verseydi...’ Hadi canım sizde...

ÖNCE KENDiLERiNE BAKSINLAR

2- YILLAR önce, ‘Türk teknik adamların oyuna katkısı sadece oyuncu değiştirmekten ibaret’ demiştim şimdi de şunu iddia ediyorum; Türkiye’de teknik direktörler yaptıklarıyla değil yapmadıklarıyla oyuna etki ediyorlar. Çünkü takımlarına kazandırabildikleri ne bir oyun anlayışı ne de bir taktik var. Allah aşkına 10 kişi kalmış F.Bahçe karşısında bir teknik adamın hakem hatasına sığınması normal mi? Evet Fatih Terim’den söz ediyorum. İyi ki futbolda hakem var. Yoksa Türk teknik adamların bir günah keçisi yaratmaları gerekecekti. Sakın yanlış anlamayın, hakem mükemmel bir maç yönetti demiyorum. Ama ne olur teknik adamlar bir kez olsun hakemden önce kendilerine baksınlar.

KOMPLO TEORiLERiNE iNANMAM

3- EĞER futbol konseyi 10 yıl daha devam ederse sen 10 yıl boyunca en az 10 kez daha bu soruyu soracaksın çünkü en az 10 kez daha teknik adam ve yöneticiler aynı söylemi dile getirecekler. Az önce söyledigim ‘iyi ki futbolda hakem icat etmişler’ ifadesine bir şey daha ekleyeyim; iyi ki hakemi ve federasyonu icat etmişler, bir de komple teorilerini. Hiçbirine inanmıyorum.

1. BAŞAKŞEHiR, 2. GALATASARAY

4- FİKSTÜRE bakarsınız en zor maçlar Galatasaray’ın... Galatasaray’ın Fenerbahçe beraberliği Beşiktaş’ı bu anlamda umutlandırdı ama ben yine de sıralamanın çok değişeceğini ihtimal vermiyorum. Birinci Başakşehir, ikinci Galatasaray olur gibi geliyor.

GUTI KESiNLiKLE OLMAYACAK

5- ABDULLAH Avcı bunu ister mi? Elbette ister ama unutmayın ki, eğer Başakşehir şampiyon olursa Abdullah Avcı Şampiyonlar Ligi nde görev yapacak. Bundan dolayı ‘Avcı Beşiktaş’a gider’ diyemiyorum ama bir şeyi net bir şekilde söyleyebilirim Guti (en azından önümüzdeki sezon) Beşiktaş’ın hocası olmayacak.

FUTBOLDAKİ ASALETiMiZ ÖLDÜ

6- NE söylense, ne dile getirilse çok az. Can Bartu ile birlikte aslında futboldaki asaletimiz de öldü. Bir daha öyle büyük bir futbolcu, öyle büyük bir insan, öyle asil bir sporcu Türk sporuna gelir mi bilmiyorum. Ben onunla tanışma, onunla çalışma, onunla ağabey-kardeş olma onuruna eriştim.

FUAT AKDAĞ:

BU TÜR GELENEKLER DEĞERLiDiR MUHABBETi GÜÇLENDiRiR

1- FUTBOLDA bu tür geleneklerin değerli olduğuna inanıyorum. Bu haller futbol muhabbetini güçlendiriyor, taraftarın ilgisinin ve sevginin artmasını sağlıyor. F.Bahçe ile G.Saray arasındaki birbirlerirni yenme keyfinin neredeyse şampiyonluk kadar değerli olmasını sağlayan şey aynı zamanda bu maçların dev derbi olarak anılmasına da katkı veriyor. Bir derbinin dev derbi olması için, ‘laneti sonlandırma isteği’ ile ‘sürdürme çabasının’ o maçtan elde edilecek puan veya lig sıralamasından daha değerli olması gerekir. İşte o zaman çok önce elde edilmiş bir galibiyet yıllar sonra bile ‘tatlı anılar’ olarak gündeme getirilebilir. Veya ‘yine yenemediniz’ diye övünülebilir. Ben bu durumları seviyorum.

FUTBOL KALiTESi KÖTÜYDÜ iKi HOCA DA ÇOK FORMSUZDU

2- İKİ teknik direktör de bu maçın baskısından etkilenerek hatalar yaptı. Bunu söylemek için kadro ve oyun planlarına bakmaya gerek yok. Zira sergilenen futbolun kalitesi gösteriyor ki, iki hoca da çok formsuzdu. 1-1 biten maç için iki hocaya da 10 üzerinden 1’er puan veriyorum.

BECERiKSiZLiKLERiNi FAULLE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

3- HAKEM en az maç kadar kötüydü. Sadece hakem kötü olduğu için maç kötü olmadı, bunun tersi de söz konusuydu. Oyuna ve topa hakim olamayan birçok oyuncu beceriksizliğini faulle kapatmaya çalışınca bütün yük hakeme bindi. Ali Palabıyık da bu yükün altıda kaldı diyebiliriz. Sayın Abdurrahim Albayrak’ın çıkışı sansasyonel ama eksik. Tamamlanmayan bu açıklamanın ne Galatasaray’a ne de futbol ortamına bir katkısı olamaz.

ŞENOL HOCA CESUR HAMLELER YAPTI VE KAZANDI

4- BEŞİKTAŞ-Başakşehir maçı sporseverler için aranan bir futbol gösterisiydi. Sahadaki herkes büyük bir meslek ahlakı ve sevgisiyle çalıştı ve ortaya şahane bir seyirlik çıktı. Oyun zekası, kazanma isteği, taktik varyasyonlar ve sonuna kadar mücadele... Daha ne olsun. Hal böyle olunca hakem de hiç konuşulmadı. Abdullah hoca’nın her zaman iyi işleyen taktik anlayışı karşısında Şenol hocanın cesur hamleleri sonucu belirledi ve evet kazanan Şenol hoca oldu. Bence bu iki takım da 1 veya 2’nci olabilir.

BAŞAKŞEHiR’LE SÖZLEŞME YENiLEDi AMA...

5- ABDULLAH hocanın artık yerli veya yabancı pek çok takımın dikkatini çektiğini biliyoruz. Soruya yanıt vermemiş olması Beşiktaş’ın da gündeminde olduğu anlamına tabii ki gelebilir. Başakşehir’le sözleşme yeniledi ama gelecek teklife göre kulübünden anlayış bekleyecektir.

CAN AĞABEY BÜYÜK BiR SPOR ADAMIYDI, ÇOK ÖZLEYECEĞiM

6- CAN ağabeyle çalıştım... Anlatsam buraya sığmaz ama çok büyük bir spor adamıydı. hayat dolu ve hoşsohbetti. İyi bir insandı. Çok özleyeceğim...