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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
25.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Galatasaray derbi galibiyetine hasret!

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Galatasaray derbi galibiyetine hasret!

Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip
gelemedi ve kötü bir seriye imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı.

LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.
Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

SON 11 LİG DERBİSİ

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 11 derbinin skorları şöyle:
Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2
Süper Lig Fenerbahçe 0-0
Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2
Süper Lig Beşiktaş 0-1
Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 16 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.
Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki 16 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 16 derbinin skorları şöyle:
Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 2
2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3 - 1
Süper Lig Beşiktaş 3 - 2
Süper Lig S. Final Fenerbahçe 1 - 2
Süper Lig S. Final Beşiktaş 2 - 2
2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1
Süper Lig Beşiktaş 2 - 1
2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1 - 0
Süper Lig Fenerbahçe 1 - 0
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1
Süper Lig Beşiktaş 2 - 0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0
Süper Lig Beşiktaş 0 - 1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1
Süper Lig Fenerbahçe 0 - 1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0

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