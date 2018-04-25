Galatasaray derbi galibiyetine hasret!
Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.
Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 11 maçta galip
gelemedi ve kötü bir seriye imza attı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrıldı.
LİGDE SON GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.
Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.
Rakipleriyle oynadığı bu 11 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.
SON 11 LİG DERBİSİ
Galatasaray'ın ligde oynadığı son 11 derbinin skorları şöyle:
Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2
Süper Lig Fenerbahçe 0-0
Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2
Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2
Süper Lig Beşiktaş 0-1
Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0
TÜRK TELEKOM STADI DERBİ KARNESİ
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 16 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.
Galatasaray, sahasındaki son 5 derbide galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Türk Telekom Stadı'ndaki 16 derbide rakip ağları 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 15 gol gördü.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 16 derbinin skorları şöyle:
Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2010-2011 Süper Lig Fenerbahçe 1 - 2
2011-2012 Süper Lig Fenerbahçe 3 - 1
Süper Lig Beşiktaş 3 - 2
Süper Lig S. Final Fenerbahçe 1 - 2
Süper Lig S. Final Beşiktaş 2 - 2
2012-2013 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1
Süper Lig Beşiktaş 2 - 1
2013-2014 Süper Lig Beşiktaş 1 - 0
Süper Lig Fenerbahçe 1 - 0
2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 2 - 1
Süper Lig Beşiktaş 2 - 0
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0
Süper Lig Beşiktaş 0 - 1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 0 - 1
Süper Lig Fenerbahçe 0 - 1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0 - 0
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