Galatasaray deplasmanda Gaziantep Basket'e yenildi

Salon: Şahinbey

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Vasilliauskas 5, Jekiri 17, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 10, Greene 2, Tomas 22, Doğan Şenli, Kadir Bayram, Murat Göktaş

Galatasaray: Webster 9, Harrison 16, Hayes 12, Auguste 10, Göksenin Köksal 5, Arapovic 4, Hasan Emir Gökalp 6, Can Korkmaz 2, Erol Can Çinko 3, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 20-22

Devre: 39-35

3. Periyot: 52-55



Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Galatasaray, son bölümde Erol Can Çinko'nun attığı üç sayılık basketle 22-20 önde bitirdi.



İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 16. dakikada 29-26 öne geçtiği müsabakanın ilk devresini 39-35 üstün kapattı. Maçın ikinci yarısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 55-52 galip durumda girdi.



Final periyodunda iyi savunma yapan Gaziantep Basketbol, son dakikaya 69-63 önde girdi. Ev sahibi takım, kalan sürede de üstünlüğünü koruyarak maçı 71-67 kazandı.



Gaziantep Basketbol bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.