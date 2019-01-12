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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
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12.01.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Galatasaray deplasmanda Gaziantep Basket'e yenildi

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Galatasaray deplasmanda Gaziantep Basket'e yenildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 71-67 yendi.

Salon: Şahinbey
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 5, Vasilliauskas 5, Jekiri 17, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 10, Greene 2, Tomas 22, Doğan Şenli, Kadir Bayram, Murat Göktaş
Galatasaray: Webster 9, Harrison 16, Hayes 12, Auguste 10, Göksenin Köksal 5, Arapovic 4, Hasan Emir Gökalp 6, Can Korkmaz 2, Erol Can Çinko 3, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-22
Devre: 39-35
3. Periyot: 52-55

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Galatasaray, son bölümde Erol Can Çinko'nun attığı üç sayılık basketle 22-20 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 16. dakikada 29-26 öne geçtiği müsabakanın ilk devresini 39-35 üstün kapattı. Maçın ikinci yarısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, son çeyreğe 55-52 galip durumda girdi.

Final periyodunda iyi savunma yapan Gaziantep Basketbol, son dakikaya 69-63 önde girdi. Ev sahibi takım, kalan sürede de üstünlüğünü koruyarak maçı 71-67 kazandı.

Gaziantep Basketbol bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 6. kez mağlup oldu.

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