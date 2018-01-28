Galatasaray deplasmanda G.Antep'i rahat geçti

Salon: Şahinbey
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Gaziantep Basketbol: Armand 5, Miller 21, Balazic, Rudd 13, Carter 15, Orhan Haciyeva, Murat Göktaş, Kadir Bayram, Freimanis 2, Erdem Eryüz, Can Uğur Öğüt 5, Erol Can Çinko 5
Galatasaray Odeabank: Hardy 17, Renfroe 3, Göksenin Köksal 18, Hendrix 8, Summers 3, Taylor 5, Juskevicius 19, Mehmet Yağmur 2, Ege Arar 2
1. Periyot: 21-21
Devre: 34-36
3. Periyot: 47-55
Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.
Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-34 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi.
Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.