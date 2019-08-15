Galatasaray, Denizlispor hazırlıklarını tamamladı! Kafilede 3 eksik...
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, sahada adaptasyon ve kondisyon çalışmalarına başladı.
Böbrek taşı nedeniyle ameliyat edilen ve evinde istirahat halinde olan Sofiane Feghouli'nin, takımla birlikte çalışmalara hafta başında başlayacağı açıklandı.
Galatasaray kafilesi, yarın akşam saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30’da özel bir uçakla Denizli’ye hareket edecek.
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Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.
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