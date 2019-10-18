Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: 3-2

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama (Dk. 74 Donk), Emre Taşdemir (Dk. 74 Seri), Nzonzi, Ömer, Belhanda (Dk. 83 Yunus), Emre Mor, Babel, Andone

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan (Dk. 86 Djerlek), Cofie, Emre Kılınç, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 82 Erdoğan)

GOLLER: Dk. 22 ve 42 (Pen.) Andone, Dk. 74 Babel (Galatasaray) - Dk. 69 Kone, Dk. 84 Erdoğan (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Cofie (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Luyindama, Andone, Ömer, Yunus (Galatasaray) - Yatabare, Fernando (Sivasspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı.

Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener

Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.



- Terim, 2 maç sonra taraftarının önünde



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2 maç sonra taraftarıyla buluştu. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 4 maç ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmüştü.

Ligde iç sahadaki Kasımpaşa, deplasmandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve iç sahadaki Fenerbahçe maçlarında saha kenarında görev yapamayan Terim, 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla kulübedeki yerini aldı.

Fatih Terim, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda takımını saha kenarından yönetti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.



- Feghouli, Falcao ve Lemina kadroya alınmadı



Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı.

Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı.

Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.



- Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez



Galatasaray'ın genç sol beki Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Geçen sezonun devre arasınada kadroya katılan Emre, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer sol beklerinden Nagatomo Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Ömer Bayram da orta sahada görev yaptı.



- Seri yedek kulübesinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Jean Michael Seri'yi ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturttu.

Ligde son olarak 5. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Seri, 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi ve 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakalarda forma giyemedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçından sonraki süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ise ilk 11'de görev yaptı.



- Taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı pankartı



Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.

5 haftalık hasret bitti

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenerek resmi maçlardaki 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip Florin Andone'nin golleriyle 2-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında Arouna Kone'nin golüyle farkı 1'e indiren kırmızı-beyazlı takım, 74. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamayınca fark yeniden 2'ye çıktı. Uzun süre 1 kişi eksik oynamasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Demir Grup Sivasspor, 84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan bölümde konuk takımın gol arayışları sonuç vermeyince mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 3. galibiyetini elde ederken puanını 13'e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

Resmi maçlardaki son galibiyetini Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya karşı alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain müsabakasında ise mağlup oldu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini de bitirdi.



- İç sahada yenilgiyi unuttu



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı 40 lig maçında mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 32 galibiyet, 7 beraberlikle ligdeki mevcut en uzun süre iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle galibiyet sayısını 33'e çıkardı.



- Sivasspor'a İstanbul'da yine puan vermedi



Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'a karşı sahasında oynadığı lig maçlarında puan kaybı yaşamadı. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14. lig maçını da Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakip filelere 35 gol gönderirken kalesinde sadece 12 gole izin verdi.



- Andone golle tanıştı



Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımından kiraladığı Rumen santrfor, Demir Grup Sivasspor mücadelesinin 22. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşadı. Andone, müsabakanın 43. dakikasında penaltıdan attığı golle de takımını 2-0 öne geçiren isim oldu.



- Yenilmezlik serisinde 100. gol Andone'den



Florin Andone, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde attığı golle Galatasaray'ın 40 maçlık yenilmezlik serisindeki 100. golü kaydeden isim oldu.

Ligde Demir Grup Sivasspor müsabakasına kadar son 39 iç saha mücadelesinde mağlup olmayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 99 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin 40 maça çıkan iç saha yenilmezlik serisindeki 100. gol Andone'nin ayağından geldi.



- Ömer Bayram derbide yok



Galatasaray'da Ömer Bayram ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ligde bu karşılaşmaya kadar 3 sarı kartı bulunan Ömer, Demir Grup Sivasspor müsabakanın 78. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.



- Yunus Akgün bu sezon ilk kez süre aldı



Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlarda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Teknik direktör Fatih Terim'in geçen sezon şans verdiği 19 yaşındaki Yunus, 83. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi.



- Muslera'dan kritik kurtarışlar



Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, ilk 2 dakikada yaptığı 2 kurtarışla takımının geri düşmesini önledi. Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan şutunda soluna gelen topu uçarak çıkaran Muslera, 20. dakikada yine Mert Hakan'a karşı karşıya pozisyonda gol şansı vermedi.



- Tribünde yaklaşık 35 bin taraftar



Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakasını yaklaşık 35 bin taraftar tribünden izledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı 34 bin 632 Galatasaray taraftarı takip etti. Konuk takım Sivasspor'u ise kendilerine ayrılan yerde az sayıda taraftarı destekledi.



- Bir grup taraftardan tepki



Bir grup Galatasaray taraftarı sarı-kırmızılı ekibi ıslıkla protesto etti. Maçın ikinci yarısını 1 kişi fazla oynayan Galatasaray, Sivasspor'un 2 golüne engel olamadı ve zor anlar yaşadı. Maç sonrası bazı taraftarlar takımlarına ıslıkla tepki gösterdi. Bazı taraftarlar da sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak destek verdi.



- Sivasspor, ligde 5 maç sonra yenildi



Süper Lig'de sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi. Galatasaray karşılaşmasıyla Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



- Sivas temsilcisi 10 kişi kaldı



Demir Grup Sivasspor, neredeyse maçın ikinci devresini 10 kişi oynadı. Karşılaşmanın 45 2. dakikasında sarı kart gören Isaac Cofie, 48. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Maçtan dakikalar

5’inci dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında ceza sahası içi arka direkte Babel’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

14’üncü dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in dönerek plase vuruşunda Muslera topu kurtarmayı başardı.

20’nci dakikada Sivasspor çok tehlikeli geldi. Orta alanda topla buluşan Yatabare’nin uzun pasında ceza sahasına girmeden kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mert’in şutunda meşin yuvarlağı Muslera çelmeyi başardı. Muslera’dan dönen topa hareketlenen Fernando’nun şutunda ise top üst direkten döndü.

22’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Andone, rakibi geçerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

41’inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Appindangoye’nin müdahalesi sonucu Andone’nin yerde kalmasıyla karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

42’nci dakikada penaltıyı kullanan Andone, top kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

İlk yarı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

47’nci dakikada Sivasspor’da Cofie, orta alanda Ömer’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

56’ncı dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Emre Mor’un sert vuruşu kaleci Samassa’da kaldı.

69’uncu dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza saha içi sol çaprazda topla buluşan Uğur, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta Kone boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.

74’üncü dakikada Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel’in gelişine sert vuruşunda sağ kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

80’inci dakikada Andone’nin sol taraftan ortasında arka direkte boş durumda olan Emre Mor'un altıpas içinde kayarak şutunda top yandan auta çıktı.

84’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç, pasını bekletmeden penaltı noktası üzerindeki Erdoğan’a çıkardı. Erdoğan’ın gelişine vuruşunda top Muslera’nın sol tarafından ağlarla buluştu: 3-2.

90+2’nci dakikada Sivasspor beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanatta Erdoğan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djerlek’in gelişine vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

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