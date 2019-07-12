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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
12.07.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Galatasaray, Daçka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu!

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Galatasaray, Daçka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu!

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.

İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kura çekimi sonucunda bu sezon turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu.

Organizasyonda 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Tekfen C Grubu, 2015-2016'da kupayı kazanan Galatasaray Doğa Sigorta D Grubu ve TOFAŞ ise B Grubu'nda yer aldı.

Kupada 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. Grup maçları 2 Ekim-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Promitheas (Yunanistan), Maccabi Rishon Lezion (İsrail), Ratiopharm (Almanya), MoraBanc Andorra (Andorra), Monaco (Fransa), Segafredo Virtus Bologna (İtalya)

B Grubu: TOFAŞ, Lokomotiv Kuban (Rusya), Rytas (Litvanya), Limoges (Fransa), Partizan NIS (Sırbistan), Umana Reyer (İtalya)

C Grubu: Darüşşafaka Tekfen, UNICS Kazan (Rusya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Joventut Badalona (İspanya), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Nanterre 92 (Fransa)

D Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta, Unicaja Malaga (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), EWE Baskets (Almanya), Dolomoti Energia (İtalya), Asseco Arka (Polonya) 

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