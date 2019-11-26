Galatasaray Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Galatasaray'da 4 sakat, bir cezalı



Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sahada yerini alması bekleniyor.

Avrupa'da önemli başarılar



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla “Avrupa Fatihi” unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Galatasaray Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.



Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan “kura çekme” yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Belçika takımlarıyla 8. maç



Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasıyla Belçika takımlarına karşı 8. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu. Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmezken; bu üç karşılaşmada da rakibi Galatasaray'dı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle oynadığı yedi maçın hiçbirini kazanamadı. Sarı kırmızılı ekibin Avrupa arenasında galip gelemeden en fazla karşılaştığı ülke temsilcileri Belçika'dan. Evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen (4B 6M) ve son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, turnuva tarihinde üst üste dört iç saha yenilgisi almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge, bu süreçte tek galibiyetini Kasım 2018'de Monaco'yu deplasmanda yenerek aldı. Galatasaray geçen sezonun ilk Şampiyonlar Ligi haftasında 3-0 kazandığı Lokomotif Moskova maçından bu yana oynadığı dokuz karşılaşmanın sekizinde gol atamadı ve kalesinde 16 gol gördü. Club Brugge'ü çalıştıran Philippe Clement’in futbolculuk kariyerinde ilk 11 çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray'a karşıydı. Clement futbolcu ya da teknik direktör olarak henüz Galatasaray'a yenilmedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım olan Galatasaray, ayrıca en az şut çeken iki ekipten biri. Turnuva tarihinde ilk beş grup maçında rakip fileleri havalandıramayan sadece altı takım var ve bunlardan biri Galatasaray. 2016/17 sezonundan bu yana en fazla Şampiyonlar Ligi maçını gol atamadan tamamlayan takım, bu süreçte sadece 16 karşılaşmaya çıkmasında rağmen Club Brugge. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kendi ülkesinin oyuncularına en az süre veren ekip olan Galatasaray, şu ana kadar hiçbir maçın ilk 11'inde Türk oyuncu oynatmadı. Eylül 2016'dan bu yana Şampiyonlar Ligi kariyerinde çektiği ilk şutunda penaltı kaçıran ilk oyuncu Mbaye Diagne oldu.