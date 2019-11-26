Galatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim'e destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim'e destek
GeriFutbol Galatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim'e destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
26.11.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

Galatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim'e destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim'e destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk eden sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı

 Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk yedeğe çekilirken, sakat olan Ryan Babel ile UEFA'ya verilen listede isimleri bulunmayan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise kadroda yer almadı.

Club Brugge müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri ve Younes Belhanda forma giydi.
Galatasaray'da Babel'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı da maçın kadrosunda bulunmadı.

Cezalılar Steven Nzonzi ve Yunus Akgün müsabakada forma giyemedi.

Galatasaray, maça Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

- Muslera ilk 11'de

Galatasaray'da sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, müsabakaya ilk 11'de çıktı.

Muslera, Uruguay Milli Takım'ında yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyememişti.

- Kadroda altyapıdan 4 oyuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncuların yokluğunda maçın 18 kişilik kadrosuna altyapıdan 4 futbolcuyu aldı.

Fatih Terim, UEFA'ya bildirim zorunluğu olmayan genç oyuncular Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney'i maçta yedekler arasında tuttu.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde genç oyuncuların dışında kaleci Okan Kocuk ile Selçuk İnan ve Emre Mor oturdu.

- Taraftardan Fatih Terim'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi.

Taraftarların uzun süre "İmparator Fatih Terim" diye bağırdığı tecrübeli teknik adam, saha içine girerek tribünleri alkışladı.

- Club Brugge'de Diagne kadroda yok

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, İstanbul'a getirilmedi.

Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçın kadrosunda bulunmadı.

- Galatasaray, Gençlik Ligi maçını 2-1 kazandı

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini Atalay Yıldırım ve Mustafa Fettahoğlu atarken, Club Brugge'ün golünü Mathias De Wolf kaydetti.

Grupta 6 puanı olan Galatasaray üçüncü sırada yer alırken, 9 puana sahip Club Brugge ise ikinci sırada bulunuyor.

- Maç öncesinde dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar ve Mahmut Recevik, Club Brugge Kulübü Başkanı Bart Verhaege, kulüp üst yöneticisi Vicent Mannaert, yönetim kurulu üyeleri Jan Boone, Peter Vanhecke, Bart Coeman ve Sam Sabbe ile UEFA delegesi Elena Kobak katıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle