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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.11.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Galatasaray, Club Brugge karşısında 90+2'de yıkıldı!

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Galatasaray, Club Brugge karşısında 90+2'de yıkıldı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde forvet bölgesinde zorunlu olarak görev alan Adem Büyük'ün golüyle Club Brugge karşısında öne geçti ancak 90+2'de gelen gole engel olamadı ve UEFA Avrupa Ligi yolunda büyük avantajı elinden kaçırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uzatma dakikalarında yediği golle Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı...

Sarı kırmızılı ekibin golünü 10. dakikada Adem Büyük atarken Belçika ekibinin golünü 90+2'de Diatta attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 2 yaparken Club Brugge, 3 puana yükseldi.

Club Brugge'da golün ardından Diatta ve Mata kırmızı kart gördü ve Belçika ekibi maçı 9 kişi tamamladı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Mignolet soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle çelebildi. Sağa açılan topu alan Feghouli'nin ortasında Adem Büyük altıpas önünde röveşata vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Diatta'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mechele'nin vurduğu top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram, pasını sol kanattaki Nagatomo'ya aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Japon futbolcunun yeniden oynadığı Ömer, bekletmeden soldan ortasını yaptı. Ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bonaventure'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada hızlı gelişen Club Brugge atağında Diatta'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Openda, altıpas gerisinde bekletmeden vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Muslera yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

Detaylar birazdan...

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Bu görüntüler başka yerde yok Galatasaray - Brugge maçında...
Bu görüntüler başka yerde yok! Galatasaray - Brugge maçında...
Golden sonra Fatih Terim:
Golden sonra Fatih Terim:
Galatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terime destek
Galatasaray - Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim'e destek

Galatasaray, Club Brugge karşısında 90+2de yıkıldı

 

 

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