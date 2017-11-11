Galatasaray Christmas'ı yolladı

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ABD'li pivot, Rakheem Christmas ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter yaptığı açıklamada, "Rakeem Christmas beklentimizin altındaydı. Kendisiyle dostane bir şekilde beraberliğimizi sona erdirdik" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.