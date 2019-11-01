Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 10. hafta, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla start alacak. Süper Lig'de haftanın açılış maçında bu akşam Galatasaray Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç öncesi, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta derbi maçta Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, bu hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, taraftarı önünde üç puanı alarak moral depolamak istiyor. İşte, Galatasaray Çaykur Rizespor maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TARAFTARDAN DESTEK MESAJI
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı-kırmızılı futbol takımına destek çağrısında bulundu.
ultrAslan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ilk kez zor günlerden geçmediği vurgulanarak, "Bu kötü sonuçların, kötü performansların ancak birlik ve beraberlikle ve Galatasaray'a yakışır şekilde savaşarak aşılacağından şüphemiz yok. Sezon başından bu yana alınan kötü skorlardan daha çok, üstündeki formaya yakışır mücadele etmeyen, skorlara isyan etmeyen, hedefe ulaşmak için çaba sarf etmeyen bir oyuncu grubuyla karşı karşıyayız." denildi.
Taraftarlar olarak geçmiş sezonlarda da takıma desteklerini her şartta gösterdikleri vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Oyuncularımız da cuma günü oynanacak Rize maçından itibaren bu formaya yakışır, inancımızı artıracak, bizleri arma için savaşmaya daha fazla motive edecek mücadeleyi ve oyunu görmek tek isteğimiz. Cuma günü sezona adeta yeniden başlıyorcasına biz tribünde, Ali Sami Yen'deyiz. Hocamızın ve futbolcularımızın da aynı duygular ve aynı inanmışlıkla sahaya çıkacağına inanıyor ve cuma günün iple çekiyoruz."
SARI-KIRMIZILI EKİP SEZONA İYİ BAŞLAMADI
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi.
Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.
FALCAO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.
Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun müsabaka kadrosunda yer alıp almayacağı akşam antrenmanının ardından netlik kazanacak.
Ligde geçen haftaki Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı Marcao da sahadaki yerini alamayacak.
BELHANDA CEZA SINIRDA
Galatasaray'da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Belhanda, müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçında oynayamayacak.
KADRODA REVİZYON BEKLENTİSİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gidebilir.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, kadroda revizyon yapabileceğini söylemişti.
Terim'in Çaykur Rizespor'a karşı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.
EVİNDE "ASLAN"
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı.
Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte 33 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
SON MAÇLARIN KARNESİ
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı.
Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.
GOL YOLLARI ETKİSİZ
Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
GALATASARAY KAZANMAKTA ZORLANIYOR
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor.
Ligde rakibiyle yaptığı son 10 maçtan sadece 3'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.
RİZE'NİN DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.
İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.
İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 44 golüne, Rizespor 13 golle karşılık verdi.
Galatasaray, İstanbul'daki 18 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.
UNUTULMAZ MAÇLAR
Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.
Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 36 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 36 maçtan 34'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti
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