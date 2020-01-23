Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. İlk karşılaşmada iki takım 1-1 berabere kalırken, şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:30 oynanacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kupa yolu
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.
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