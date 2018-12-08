İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray sahadan 23 kez galip ayrılırken, Rizespor ise rakibini 5 kez yenebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılıların 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verdi.

Galatasaray, bu yıl Süper Lig’e dönen Çaykur Rizespor ile Türk Telekom Stadyumu’nda iki yıl sonra rakip olacak. 17 Eylül 2016'da İstanbul’da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı. O sezonun ikinci yarısında 18 Şubat 2017’de Rize’de oynanan müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Muğdat, Eren.

Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Muriqi

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda topladığı 24 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonrasında aldığı 10 puanla son basamakta yer alıyor.

En Çok Oynanan Bahis 115 Galatasaray - Rizespor 3 MS1 1,30 60312 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 115 Galatasaray - Rizespor 3 11,30 %98,03 X3,90 %1,00 25,70 %0,97

Son 6 haftada 1 galibiyet



Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan ve 8 haftada 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, daha sonra oynadığı 6 haftada sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte deplasmanda Kayserispor’u yenen sarı-kırmızılılar, Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor ile berabere kalırken, E. Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’a ise mağlup oldu.

Evinde 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 kez berabere kalan Galatasaray, bu sezon ise ligde 14 hafta geçmesine

rağmen 3 kez beraberlik aldı. Ligde sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar bu seriyi Rizespor karşısında bitirmek istiyor.

Galatasaray’da 7 eksik



Galatasaray’da Serdar Aziz, Badou Ndiaye ve Ryan Donk kırmızı kart cezasından, Fernando da sarı kart cezasından dolayı bu akşamki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş’ün sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Fenerbahçe derbisinden aldığı cezalar sürüyor.

Ozan Kabak sınırda

Çaykur Rizespor maçı öncesinde Galatasaray’da 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Ozan Kabak, Rizespor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak M. Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

İki takım arasındaki istatistikler

Galatasaray ile Rizepor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların sadece beşinde yenildi.

Galatasaray ile Rizespor'un Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın beşi beraberlikle sonuçlandı. Bu eşleşmede bundan önceki 26 karşılaşmanın sadece biri berabere bitmişti. Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor ile oynadığı 34 maçın 32'sinde ve son 26 maçta rakibine gol atmayı başardı. Sarı kırmızılıların bu fikstürde gol atamadığı son maç 16 Mayıs 1987'de oynandı.

Süper Lig'de evinde oynadığı son 26 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu alanda ligde devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi. Buna karşılık, iç sahadaki son üç maçında berabere kalan sarı kırmızılılar, en son Mart-Nisan 2011'de evinde daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı.

Rizespor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az puan toplayan üç takımdan biri. Rizespor aynı zamanda bu sezon BB Erzurumspor ile birlikte ligde deplasman galibiyeti olmayan iki ekipten biri. Rizespor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Karadeniz ekibi, ligde öne geçtiği yedi karşılaşmanın sadece birini kazanabildi.

Süper Lig'de dış sahada 35 maçtır kalesini gole kapatamayan Rizespor, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre gol yediği serisini yaşıyor. Bu, aynı zamanda Süper Lig tarihinde deplasmandaki en uzun beşinci gol yeme serisi.

Galatasaray'ın ligde evinde attığı son yedi golün tamamı farklı oyunculardan geldi: Garry Rodrigues, Serdar Aziz, Maicon, Eren Derdiyok, Ryan Donk, Martin Linnes, Uğur Demirok.

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son üç golde de Aminu Umar'ın katkısı var. Okan Buruk, teknik direktör olarak Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaştığı yedi maçın tamamını kaybetti.

Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu kulvarda 200. galibiyetini elde edecek. Galatasaray, Terim idaresinde çıktığı 307 lig maçından 199 galibiyet, 68 beraberlik, 40 mağlubiyetle ayrıldı - Deneyimli çalıştırıcı, ligde üst üste en çok şampiyon olan ve en fazla şampiyonluğu bulunan teknik adam unvanlarını elinde bulunduruyor



Spor Toto Süper Lig'e bu akşam sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.



Takımın başında olmayacak



Fatih Terim, cezası nedeniyle bu akşamki müsabakada takımının başında bulunamayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.



Galatasaray'da 17 kupa kazandı



Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

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