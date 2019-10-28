Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman?
Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da hedef, Çaykur Rizespor'u mağlup etmek. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman?
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Lig ve Avrupa arenasında kötü günler geçiren Galatasaray, sahasında üç puan alarak taraftarının gönlünü almak istiyor. İşte, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hakkında ayrıntılar...
Sarı-kırmızılı takım, ligin 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu maç için antreman çalışmaları başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet çalışmasının ardından pasa yönelik dar alan oyunları oynadığı aktarıldı. İdmanın ana bölümde çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FALCAO'NUN DURUMU
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklama yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisiyle tedavisine başlanan Falcao'nun çalışmalarına, fizyoterapist ve kondisyonerler gözetiminde takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi.
Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu.
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