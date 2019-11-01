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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.11.2019 - 20:19, Son Güncelleme:

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri açıklandı! Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri açıklandı! Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Fatih Terim'in öğrencileri kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede, maç öncesi, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Maça dakikalar kala, her iki takımın da ilk 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Geçen hafta Beşiktaş karşısına yara alan Galatasaray, bu akşam 3 puan için Çaykur Rizespor karşısında fırma giyecek. Nefeslerin tutulduğu maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki, GS Çaykur Rizespor maçı şifresi mi? İşte, maçla ilgili detaylar.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Seri, Ömer, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

SARI-KIRMIZILI EKİP SEZONA İYİ BAŞLAMADI

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.

FALCAO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun müsabaka kadrosunda yer alıp almayacağı akşam antrenmanının ardından netlik kazanacak.

Ligde geçen haftaki Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı Marcao da sahadaki yerini alamayacak.

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