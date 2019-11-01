Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri açıklandı! Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Fatih Terim'in öğrencileri kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede, maç öncesi, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Maça dakikalar kala, her iki takımın da ilk 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Geçen hafta Beşiktaş karşısına yara alan Galatasaray, bu akşam 3 puan için Çaykur Rizespor karşısında fırma giyecek. Nefeslerin tutulduğu maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki, GS Çaykur Rizespor maçı şifresi mi? İşte, maçla ilgili detaylar.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Seri, Ömer, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
SARI-KIRMIZILI EKİP SEZONA İYİ BAŞLAMADI
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi.
Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.
FALCAO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.
Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun müsabaka kadrosunda yer alıp almayacağı akşam antrenmanının ardından netlik kazanacak.
Ligde geçen haftaki Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı Marcao da sahadaki yerini alamayacak.
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