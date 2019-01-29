Galatasaray, Caicedo için bastırıyor!
İtalya basınından flaş bir iddia geldi! Lazio'nun Felipe Caicedo için Galatasaray'dan istediği bonservis bedeli belli oldu...
Il Messaggero'nun haberine göre Lazio, Felipe Caicedo için çıkış ücretini belirledi!
2018'in son haftasında Caicedo için İtalyan kulübünün kapısını çalan Galatasaray, yüksek bonservis bedeli talep edilmesiyle geri adım atmıştı.
Yeni gelişme ise Lazio'nun 6 milyon Euro üzerinde gelebilecek her teklife 'Evet' diyeceği yönünde...
Haberin detayında, sarı kırmızılıların Ekvador Milli Takımı'nda da boy gösteren forvet için girişimlerini sıklaştırdığı ve transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı yazıldı.
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