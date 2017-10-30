Galatasaray büyük maç kazanamıyor

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 21 gole engel olamadı.

Trabzonspor'a 3 maçta da yenildi

Galatasaray, söz konusu dönemde ligde Fenerbahçe ile 4, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de üçer kez karşı karşıya geldi.

Trabzonspor ile oynadığı 3 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında ikişer mağlubiyet ve beraberlik, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynadığı maçlarda ise ikişer yenilgi ve birer beraberlik yaşadı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:

Sezon Hafta Maç Skor

2015-2016 24. Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3

26. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

32. Galatasaray-Beşiktaş 0-1

2016-2017 5. Beşiktaş-Galatasaray 2-2

8. Galatasaray-Trabzonspor 0-1

10. Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2

11. Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

22. Galatasaray-Beşiktaş 0-1

25. Trabzonspor-Galatasaray 2-0

27. Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0

28. Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

2017-2018 9. Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

10. Trabzonspor-Galatasaray 2-1

Derbi de kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste oynadığı 9 derbi müsabakasında da galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 9 karşılaşmada 5 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde eden Galatasaray'ın son 9 derbi müsabakasındaki karnesi şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Skor (GS-Rakip)

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş 0-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig Beşiktaş 0-1

Süper Lig Fenerbahçe 0-1

2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Zorlu viraja kötü başladı

Süper Lig'de ilk 8 haftada aldığı 7 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 22 puan toplayan Galatasaray, fikstüründe Fenerbahçe derbisiyle başlayan zorlu viraja kötü girdi.

Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, ikinci zorlu maçında Trabzonspor'a 2-1 yenilerek son iki haftada 5 puan kaybetti.

Süper Lig'de bu hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, 12. haftada Medipol Başakşehir, 14. haftada da Beşiktaş ile deplasman maçlarına çıkacak.