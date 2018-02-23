Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Bursaspor ile ligde 98. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 50’ye 22’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar, 44 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 27 puanla 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig’de 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 50 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 22 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 25 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 169 kez rakip fileleri havalandırırken, Bursa ekibi ise 81 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Galatasaray Bursaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.



GALATASARAY, EVİNDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’ndaki Süper Lig müsabakalarında daha coşkulu oynarken, bunu skora da yansıtıyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 13 karşılaşmada 12 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

6 YILDIR BURSASPOR’A YENİLMİYOR

Galatasaray, 11 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere toplam 15 maçtır Bursaspor’a mağlup olmuyor. Bu maçlarda, sarı-kırmızılılar 10 kez rakibini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Bursaspor, Galatasaray’ı en son 28 Ocak 2012’de oynanan lig maçında 1-0 mağlup etti.



MARİANO VE FEGHOULİ SINIRDA

Galatasaray'da Mariano ve Sofiane Feghouli, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Bursa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kardemir Karabükspor maçında takımını yalnız bırakacak.



BELHANDA DÖNÜYOR

Antalyaspor maçının son dakikalarda gördüğü kırmızı kart ile takımını Kasımpaşa karşılaşmasında yalnız bırakan Younes Belhanda’nın cezası bitti. Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde Belhanda, Bursaspor’a karşı oynayabilecek.

Ligde 8 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, bu maçla birlikte kötü serisine son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında aldığı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından eleştiri okları Teknik Direktör Paul Le Guene yönelirken, camia ile birlikte teknik heyet ve oyuncular, bu maçı dönüm noktası olarak görüyor. Deplasmanda oynadığı son 3 maçından da puansız ayrılan yeşil beyazlılarda hedef, İstanbuldan puan veya puanlarla dönmek.

En Çok Oynanan Bahis 102 Galatasaray - Bursaspor 3 MS1 1,20 13979 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 102 Galatasaray - Bursaspor 3 11,20 %96,45 X4,60 %1,90 26,50 %1,65

SON PUANLAR BATALLA’DAN

Ancak yeşil beyazlı ekibin, Galatasaraya karşı şansı tutmuyor. İki ekibin arasında oynanan son 3 maçtan galip ayrılan taraf sarı kırmızılılar olurken, Bursasporun da İstanbul temsilcisine karşı lig ve kupa maçları da dahil olmak üzere 15 maçlık bir galibiyet hasreti bulunuyor. Son galibiyetini 2011-12 sezonundaki lig maçında evinde rakibini 1-0 yenerek alan yeşil beyazlı ekipte, 3 puanı getiren golü şu anda da kadroda yer alan Pablo Martin Batalla kaydetmişti. Ayrıca Bursaspor, lig maçlarında da son 11 maçtır rakibine karşı galip gelemedi.

BATALLA VE STANCU COŞUYOR

Bursasporun tecrübeli oyuncusu Pablo Martin Batalla, Galatasaraya karşı 12 maçta forma giydi. Bu süreçte Arjantinli yıldız 6 asiste imza atarken, 1 de gol kaydetti. Her ne kadar bu sezon ligde 4 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırsa da Batalla, 4 gol ve 5 asist ile birlikte yeşil beyazlı ekibin en fazla gole katkı veren oyuncusu oldu. Bogdan Stancu da, Süper Lig’de Galatasaray’a karşı oynadığı 11 maçta 5 gol attı.

GALATASARAY’A KARŞI ZORLANIYOR

Bursaspor, Galatasaray deplasmanında çıktığı son 23 lig maçında sadece bir kez kazanabildi. Yeşil beyazlı ekip sahadan 18 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray’ın Bursaspor’a evinde yenildiği son maç Ağustos 2010’daydı. Ayrıca Bursasporun kazandığı son maçta sarı kırmızılı ekibin başında bugün olduğu gibi Fatih Terim vardı. Öte yandan ligde deplasmandaki son 23 maçının sadece 3ünü kazanabilen Bursaspor, 16 mağlubiyet ve 4 beraberlik yüzü gördü.

Yeşil beyazlı ekipte Gheorghe Grozav kart cezası, Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Moussa Sowun kadroda olması beklenirken, durumu ise bugün netleşecek.

GALATASARAY - BURSASPOR ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takım Süper Lig'de 97 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 50'sinden galip ayrıldı. Galatasaray, Süper Lig'de Bursaspor'a 11 maçtır yenilmiyor. Sarı kırmızılılar bundan önce Şubat 1971-Aralık 1976 arasında Bursaspor'a karşı daha uzun yenilmezlik serisi elde edebilmişti.

Galatasaray'ın ligde Bursaspor'a kaybettiği son maçta takımın başında Fatih Terim yer alıyordu. Galatasaray, Bursaspor ile iç sahada oynadığı son 23 lig maçında sadece bir kez kaybetti ve son altı maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'ın Bursaspor'a evinde yenildiği son maç Ağustos 2010'daydı. Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde evinde oynadığı maçlarda en fazla gol attığı rakibi Bursaspor. Bursaspor'un da Süper Lig tarihinde kalesinde en fazla gol gördüğü deplasman Galatasaray deplasmanı. Buna ek olarak; Galatasaray, Bursaspor'un sadece deplasmanlarda değil, lig genelinde de kalesinde en fazla gol gördüğü rakibi. Galatasaray ligde evinde 13 maçtır kaybetmiyor. Sarı kırmızılılar en son Eylül 2015-Nisan 2016 arasında bundan daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Bursaspor ise Süper Lig'de oynadığı son 23 deplasman maçının sadece üçünü kazanabildi. Bursaspor, Süper Lig'de sekiz maçtır kazanamıyor ve ligde halen devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi. Bursaspor, aynı zamanda 2018 yılında Osmanlıspor, Göztepe ve Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'de maç kazanamayan dört takımdan biri. Galatasaray bu sezon ligde iç sahada en fazla gol atan ve en fazla puan toplayan takım. Galatasaray'ın Süper Lig'de Bursaspor'a attığı son 18 golün 14'ü maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin yedisi son 10 dakikalarda atıldı. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda en fazla gol atan takım.

Bogdan Stancu, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı 11 maçta beş gol attı. Stancu'nun ligde Galatasaray'dan daha fazla gol attığı üç rakibi bulunuyor: Eskişehirspor, Gaziantepspor ve Karabükspor. Yasin Öztekin, ligde Bursaspor'a 10 maçta dört gol attı. Bursaspor, Yasin'in ligde en fazla gol attığı beş takımdan biri: Antalyaspor, Gaziantepspor, Başakşehir ve Karabükspor. Garry Rodrigues ligde forma giydiği son altı maçta altı gole katkıda bulundu. Galatasaray'ın ligde iç sahada attığı son beş gol Bafetimbi Gomis ve Sofiane Feghouli'den geldi.