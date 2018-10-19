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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Onyekuru şoku!

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Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Onyekuru şoku!

Galatasaray Bursaspor maçı ile lig yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, Bursaspor karşısında üç puan için yeşil sahaya inecek. Bu akşam birbirlerine karşı 99. mücadelelerine çıkacak olan iki ekip arasındaki karşılaşmaların 62'si Galatasaray lehine sonuçlanırken, 26 karşılaşmadan ise Yeşil Beyazlı takım galip ayrıldı. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırlayacak. Ligin alt sıralarından kurtulmak için çabalayan Bursaspor, Samet Aybaba önderliğinde galibiyete odaklanacak. Peki, Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırlayacak. 19 Ekim Cuma günü saat 20.30'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetirken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek.

SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde sakat futbolcuların durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." denildi.

Bursaspor ile bugün oynanacak karşılaşma öncesinde milli takım kamplarından dönen futbolcuların sağlık durumu ile ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabii tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir. Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır."

Galatasaray'ın Esas Sorunu Orta Sahada!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray-Bursaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
daha fazla video için

TARİHTE 99. KEZ

Galatasaray ile Bursaspor, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

BURSASPOR 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 37 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 118 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.

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