Galatasaray, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cuma günü Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların nabız gruplarına göre yapılan koşunun ardından topla çalışmalara geçildiği bildirildi. İdmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldığı aktarıldı.
A Milli Takım'dan dönen Serdar Aziz ve Ömer Bayram'ın günü dinlenerek geçirdiği, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'un ise fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel çalıştığı duyuruldu.
Ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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